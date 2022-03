In der Straße Kelterplatz in Auenwald hat am Montagnachmittag (14.03.) eine Küche gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, fing gegen 14 Uhr ein Toaster Feuer. Die Flammen griffen auf die Küche über.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr rückte mit 29 Kräften und vier Fahrzeugen an und konnte Schlimmeres verhindern. Laut Bericht entstanden circa 25.000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand.

