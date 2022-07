Traktor überschlägt sich in Weinberg bei Fellbach: Schaden an Fahrzeug und Reben

Am Donnerstagnachmittag (14.07.) hat sich in einem Weinberggrundstück im Gotthilf-Volzer-Weg in Fellbach selbständig gemacht und überschlagen.

Technischer Defekt als Ursache?

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war ein 67-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit dem Traktor bei der Arbeit im Weinberg. "Möglicherweise wegen einer technischen Ursache am Getriebe des Fahrzeugs machte sich dieses selbständig und rollte der Berg hinunter", heißt es weiter im Polizeibericht.

Der 67-Jährige sprang daraufhin vom Fahrzeug und verletzte sich dabei. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug hatte sich letztlich überschlagen. Es entstand Sachschaden an Fahrzeug und Weinreben in Höhe von mehreren tausend Euro.