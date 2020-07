Unbekannte setzen Dixi-Toilette in Weissach im Tal in Brand

Unbekannte haben am Sonntagmittag (12.07.) gegen 13.30 Uhr eine Dixi-Toilette beim Spielplatz in der Straße "Auf dem Forchen" angezündet. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, trotzdem wurde die Toilette erheblich beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.