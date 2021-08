Unfall an der B29 in Schorndorf: Auto überschlägt sich

Zu einem Unfall ist es am Samstagnachmittag (07.08.) an der B29 Ausfahrt Schorndorf-West gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 20-jähriger Chevrolet-Fahrer gegen 15.33 Uhr die B29 aus Richtung Winterbach kommend. In einer Rechtskurve kam er bei Regen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Dabei überschlug sich der Chevrolet einmal komplett und kam auf den Rädern wieder zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde eine 18-jährige Beifahrerin an der Hand leicht verletzt. Der 20-jährige Fahrer selbst blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.