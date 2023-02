Unfall auf B29 bei Remshalden: Porsche-Fahrerin kracht in Lkw - zwei Verletzte

Auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart ist es am frühen Dienstagmorgen (28.02.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht waren ein Porsche und ein Lkw an dem Unfall beteiligt.

B29 war in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise gesperrt

Eine 61-jährige Porsche-Fahrerin war gegen 4.17 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als sie kurz nach der Anschlussstelle Remshalden-Geradstetten auf einen Lkw auffuhr.

Wieso es zu dem Unfall am frühen Morgen kam, ist laut Polizei unklar. Durch die Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme musste die B29 zeitweise gesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer sowie die 61-Jährige wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. An dem Sportwagen und dem Lkw entstand laut ersten Einschätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.