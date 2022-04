In Fellbach hat sich am Mittwochnachmittag (06.04.) ein Unfall mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr ereignet. Das berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen.

Den Angaben zufolge rückte die örtliche Feuerwehr kurz vor 14 Uhr zu einem Brandalarm in die Kaisersbacher Straße aus. Dort hatte eine eingeschaltete Herdplatte in einer Wohnung Alarm ausgelöst.

Unfall auf der Anfahrt zum Einsatzort

In der Geschwister-Scholl-Straße kollidierte der Fahrer eines