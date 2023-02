Unfall bei Alfdorf: 33-Jährige wird mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Am Montagmorgen (27.02.) gegen 9 Uhr hat sich ein Unfall auf der Kreisstraße von Alfdorf in Richtung Voggenberger Sägmühle ereignet. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte, verlor eine 33-jährige Ford Focus-Fahrerin infolge gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts ab, wo das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam.

33-Jährige wird mit Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht

Die Autofahrerin wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Die 33-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch die örtliche Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkärften zur Absicherung des Fahrzeugs im Einsatz. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.