Unfall bei Großaspach: BMW landet auf dem Dach

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag (23.12.) gegen 23.40 Uhr auf der Strümpfelbacher Straße in Richtung Großaspach gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 51-Jähriger mit seinem BMW die Straße entlang, als das Heck des Fahrzeugs circa 50 Meter vor dem Ortseingang Großheppach in einer Rechtskurve ausbrach. Der BMW kam von der Fahrbahn ab, fuhr noch 50 Meter durch einen Acker und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die Polizei geht davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol Grund für den Unfall waren. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 51-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Um den BMW zu bergen, wurde ein Abschleppdienst gerufen. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.