Unfall bei Talaue in Waiblingen: Drei Verletzte und 50.000 Euro Schaden

Am Mittwochnachmittag (15.02.) ist es in der Straße "An der Talaue" in Waiblingen gegen 15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Personen verletzt.

Eine 76-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt

Laut Polizei, bog ein 45-jähriger VW-Fahrer nach links in Richtung der Auffahrt zur B14 ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 78-jährigen VW-Fahrer. Der 45-Jährige und der 78-Jährige wurden leicht verletzt. Eine 76-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der 78-Jährige und die 76-Jährige wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzten wurden von mehreren Rettungswagenbesatzungen und einem Notarzt versorgt.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Während der Unfallaufnahme mussten die Aus- bzw. Auffahrten im Bereich der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte teilweise gesperrt werden. Gegen 16 Uhr wurden sie wieder freigegeben und der Verkehr durch die Polizei geregelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.