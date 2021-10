Unfall im Grafenbergtunnel: Stau auf der B29 und Verkehrschaos in Schorndorf

Polizei Polizeieinsatz vor dem Waiblinger Arbeitsamt / Agentur für Arbeit / Jobcenter in Waiblingen Symbol Symbolbild Blaulicht Polizei Polizeiauto Foto: Buettner © Benjamin Büttner

Wegen mehreren Auffahrunfällen mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen gegen 17.30 Uhr im Schorndorfer Grafenbergtunnel und einem liegengebliebenen Lkw auf dem linken Fahrstreifen kam es am Donnerstagabend (07.10.) zu einem langen Rückstau auf der B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Da sich die Unfälle im Tunnel ereignet haben, war nicht nur die Polizei vor Ort, sondern auch die Feuerwehr. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. In Folge der Vollsperrung des Tunnels kam es am Donnerstagabend auch zu langen Staus in Schorndorf. Mittlerweile ist die Unfallstelle wieder geräumt.