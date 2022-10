Unfall in Fellbach: Mercedes gerät auf Gegenfahrbahn – Schaden von 43.000 Euro

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Skoda ist es am Montag (17.10) in Fellbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 34-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse Montag gegen 16.30 Uhr die Stauferstraße in Richtung Fellbach. In einem Kurvenbereich kam der Mercedes auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf stieß der Mercedes gegen einen entgegenfahrenden Skoda und schleuderte anschließend über die Fahrbahn. Anschließend krachte der Mercedes in eine Leitplanke.

Ein nachfolgender 44-jähriger BMW Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der BMW fuhr auf den Mercedes auf. Der 34-jährige Unfallverursacher und der 35-jährige Skoda-Fahrer wurden beim Unfall verletzt. Ein Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie in ein Krankenhaus. Der Mercedes und Skoda wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von circa 43.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die örtliche Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz.