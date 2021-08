Unfall in Fellbach: Zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden

Zwei Leichtverletzte und circa 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag (26.08.) in Fellbach ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 19-Jährige mit ihrem VW Up gegen 16 Uhr auf der Höhenstraße unterwegs und wollte nach links in die Wilhelm-Pfitzer-Straße in Richtung Bahnhof abbiegen. "Hierbei übersah sie den 34-jährigen Fahrer eines Pkw Nissan und stieß mit diesem zusammen", heißt es.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der 34-jährige Autofahrer und seine 60-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der näheren Unfalldetails bittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.