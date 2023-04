Unfall in Fellbacher Stadttunnel: Senior verliert Kontrolle über Auto

In einem Stadttunnel in Fellbach hat es am Mittwochvormittag (12.04.) einen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war ein 82-Jähriger gegen 11.15 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto verlor.

Sachschaden von 2.500 Euro

Der Senior soll mehrmals unkontrolliert nach links gelenkt haben und schließlich beim Gegensteuern rechts gegen den Bordstein gefahren. In der Folge prallte er mit seinem Auto bei der Tunnelausfahrt gegen ein Verkehrszeichen. Der 82-Jährige wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.