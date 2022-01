Glück im Unglück hat ein 19-jähriger Ford-Focus-Fahrer bei einem Unfall am Samstag (29.01.) in Kaisersbach gehabt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der der 19-Jährige gegen 2.30 Uhr mit seinem Ford die Winnender Straße in Fahrtrichtung Althütte.

{element}

Auf Höhe zur Abzweigung zum Wiesensteighof bemerkte der 19-Jährige die Linkskurve zu spät und kam deshalb mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford prallte gegen eine Straßenlaterne und ein Straßenschild.