Zu einem Unfall ist es am Montag (03.10.) gegen 14.50 Uhr in Kernen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Waiblinger Straße auf Höhe der Uhlandstraße.

Eine Frau fuhr mit ihrem Wagen gegen die Wand eines Parkplatzes. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.