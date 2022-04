Bei einem Motorradunfall in Kernen im Remstal hat sich ein 25-Jähriger am Samstagnachmittag (09.04.) leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr er gegen 16 Uhr die Karlstraße in Richtung Rommelshausen.

Dabei verlor er nach dem Verlassen eines dortigen Kreisverkehrs die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.