Unfall in Remseck: Zwei Frauen und zwei Kinder verletzt

Am Freitagabend (18.11.) ist es in Remseck-Aldingen zu einem Unfall gekommen. Vier Personen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unfall verletzt, darunter zwei Kinder. Die Kreisstraße musste an der Unfallstelle voll gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

Vier Personen verletzt, eine davon schwer

Der Unfall hatte sich gegen 18.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Remseck und Ludwigsburg ereignet. Eine 21-Jährige war mit ihrem Audi von Remseck in Richtung Ludwigsburg gefahren. An einer Einmündung missachtete eine 36 Jahre alte VW-Fahrerin die Vorfahrt des Audi und fuhr auf die Kreisstraße ein. Die Audi-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den VW. Die Audi-Fahrerin wurde schwer verletzt. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, ebenso wie ihre beiden Kinder im Alter von acht und elf Jahren.

Beide Autos müssen abgeschleppt werden, Straße voll gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Bis 23.15 Uhr war die Kreisstraße an dieser Stelle voll gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.