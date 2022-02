Am Dienstag (22.02.) kurz vor 14 Uhr ist eine 45-Jährige bei einem Unfall auf einem Parkplatz in der Gmünder Straße in Schorndorf tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 65-jähriger Fahrer eines Mercedes-SUVs bei einem bislang noch unbekannten Fahrmanöver eine 45-jährige Fußgängerin mit seinem Auto erfasst. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie später ihren Verletzungen