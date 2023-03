Unfall in Weinstadt: Audi kracht in entgegenkommenden Renault

Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen (07.03.) gegen 7.40 Uhr in Weinstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 66-jähriger Audi-Fahrer in der Hauptstraße links an einem am Fahrbahnrand parkenden Auto vorbei.

Sachschaden von rund 5.500 Euro nach Zusammenstoß

An dieser Engstelle missachtete er den Vorrang eines entgegenfahrenden Renault-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Renault. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.