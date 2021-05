Unfall in Winnenden-Hertmannsweiler: Auto prallt gegen Baum, Fahrer eingeklemmt

In der Raiffeisenstraße in Winnenden-Hertmannsweiler hat sich am Samstagmorgen (15.05.) gegen 10.38 Uhr ein Unfall ereignet. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, kam ein Dacia-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 45-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt und musste von der Winnender Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort und brachten den schwerverletzten Mann in eine Klinik. Die Unfallursache sei noch unbekannt, so der Polizeisprecher. Das Auto des 45-Jährigen muss abgeschleppt werden.