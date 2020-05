Unfall zwischen Neckarrems und Hohenacker: Zwei Verletzte

Einen schweren Unfall hat es am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße (L1140) zwischen Remseck-Neckarrems und Hohenacker beziehungsweise Schwaikheim gegeben. Eine 58-jährige Smart-Fahrerin wollte laut Polizei von der Landestraße links in einen Feldweg einbiegen und bremste dazu. Ein nachfolgender 28-jähriger Fahrer eines VW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf das Fahrzeug der 58-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde der Smart von der Fahrbahn geschoben und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Smart wurde dabei so stark deformiert, dass die Fahrerin von der Feuerwehr herausgeschnitten werden musste. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der 28-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro.



Landesstraße zwei Stunden voll gesperrt

Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Straße von 18 Uhr bis 20 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Wie die Polizei mitteilt, gab es „keine“ nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Remseck mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.