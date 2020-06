Am frühen Samstagmorgen (27.6) kam es nach ersten Informationen zu einem Unfall in Aspach-Allmersbach am Weinberg. Ein Pkw mit drei jungen Männern an Bord fuhr aus bislang unbekannten Ursachen gegen einen Baum. Die Insassen wurden verletzt.

Vor Ort waren drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Feuerwehr musste Teile des Baumes zersägen.

Weitere Informationen folgen