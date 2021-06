Polizei und Feuerwehr waren wegen eines Unwetters im Einsatz. © Benjamin Büttner

Im Rems-Murr-Kreis hat es am Donnerstag, 10. Juni 2021, Unwetterschäden gegeben. Laut Polizei stürzte im Sägdöbel in Murrhardt gegen 17 Uhr ein Baum auf ein Auto. In Allmersbach liefen im Goldammerweg mehrere Keller voll, auch die Backnanger Straße musste wegen Überflutung zwischen 17.03 Uhr und 17.18 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr war jeweils vor Ort. Über die Höhe der Schäden ist noch nichts bekannt.