Urbach: Heiße Asche auf Terrasse sorgt für Hausbrand am Donnerstag (01.12.)

In Urbach hat am Donnerstagabend (01.12.) gegen 21 Uhr die Terrasse eines Einfamilienhauses gebrannt.

Zunächst meldete die zuständige Polizeiführerin vom Dienst des Polizeipräsidiums Aalen in einer Mail um 21.18 Uhr an die Redaktion den "Brand einer Gartenhütte". Beim Anruf gegen 21.45 Uhr korrigierte sie ihre Aussage und sprach vom Brand einer Terrasse eines Einfamilienhauses in der Brunnenstraße.

Hauseigentümerin hatte einen Topf mit Asche auf der Terrasse abgestellt

Wie die Polizei am Freitagmorgen (02.12.) mitteilt, hatte die 56-jährige Hauseigentümerin auf der Terrasse einen Topf mit Asche abgestellt. Als die Frau vom Gassi gehen mit dem Hund zurückkehrte, bemerkte sie das Feuer. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade und den Hauseingang übergegriffen hatte.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das Feuer. Da das Feuer auch auf den Dachboden übergegriffen hatte, musste das Dach geöffnet werden. Nach dem Ablöschen der Brandherde war das Haus nicht mehr bewohnbar. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 400.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Urbach, Fellbach, Schorndorf und Plüderhausen waren mit insgesamt 62 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort.