Urbach: Warum die Feuerwehr am Freitag (2.12.) zu Coca Cola ausgerückt ist

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Urbach am gestrigen Abend, mussten die Ehrenamtlichen der Feuerwehr Urbach am Freitagmittag gleich wieder ausrücken, dieses Mal zu Coca Cola. Laut Feuerwehrkommandant Michael Hurlebaus hatte dort um 12.27 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst, weil der Rußpartikelfilter eines Lkw in der Verladehalle ausgebrannt war. "Es war aber kein Eingreifen nötig", sagt der Kommandant. Die Anlage musste nur zurückgestellt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 31 Mann vor Ort.