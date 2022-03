Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (25.-28.03.) an einer Schule in der Schafstraße in Kernen ein Fenster beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter mehrfach einen faustgroßen Stein dagegen geworfen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Rufnummer 07151 - 41798 entgegen.

