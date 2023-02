Verkehrs-Chaos am Teiler B14/B29: Lkw brennt auf der Bundesstraße bei Waiblingen

Am Teiler B14/B29 bei Waiblingen ist am Mittwochmorgen (15.02.) gegen 9.15 Uhr ein Lastwagen in Brand geraten. Die Bundesstraße musste in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden. Seit 13.20 Uhr ist sie wieder komplett frei, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit.

Lkw in Vollbrand, Fahrer unverletzt

Laut einer aktuellen Mitteilung der Polizei war ein 52-Jähriger mit dem Sattelzug auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs. "Zwischen dem Teiler B14/B29 und der Ausfahrt Waiblingen-Süd gingen im Lkw sämtliche Kontrollleuchten an", so die Polizei. Der Fahrer stellte ihn deshalb auf der Bundesstraße ab. Beim Aussteigen bemerkte er, dass der Lkw bereits zu brennen begonnen hatte. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Der Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt.

Brandursache noch unklar

Die Bundesstraße musste in Richtung Stuttgart zunächst voll gesperrt werden, ehe ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Seit 13.20 Uhr sei die Straße wieder komplett frei, so ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr Waiblingen war laut ihrem Einsatzleiter mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Am Lastwagen entstand der Mitteilung zufolge Totalschaden. Ersten Schätzungen nach dürfte die Schadenssumme im sechsstelligen Bereich liegen. Zur Brandursache und zur Ladung des Lkw liegen der Polizei bislang keine Hinweise vor.

Umweltschutzamt entsorgt Schaum, Straßenbaubehörde begutachtet Schäden

Umweltschutzexperten des Landratsamtes waren vor Ort an der Unfallstelle, um Löschwasser und Löschschaum aufzunehmen und diese nach Stuttgart zu bringen, wo sie umweltschonend und fachmännisch entsorgt werden konnten, erläutert Claudia Bell, Pressesprecherin des Landratsamtes.

Die Untere Straßenbaubehörde begutachtete die Schäden am Straßenbelag, der durch den LKW-Brand entstanden ist. „Der Belag ist stellenweise bis auf eine Tiefe von vier Zentimetern beschädigt worden und wurde mit Kalkmischgut ausgebessert, das von Hand mit Kellen aufgetragen wurde“, sagt Bell. Es bestehe dort aber keinerlei Gefährdung der Verkehrsteilnehmer, ein neues Tempolimit müsse an dieser Stelle auch nicht ausgesprochen werden. „Aber auf längere Sicht, muss der Belag wohl auf einer Fläche von 50 Quadratmetern abgefräst und erneuert werden“, sagt Claudia Bell. In Mitleidenschaft gezogen wurden auch zwei Hinweisschilder, die ausgetauscht werden müssen.