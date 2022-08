Verkehrskontrolle in Fellbach: Getunte Autos, gravierende Mängel und Rennen

Die Polizei in Fellbach hat am Freitag (12.08.) eine gezielte Verkehrskontrolle in Fellbach durchgeführt. Unterstützt wurden die Beamten dabei von Spezialkräften der Verkehrspolizei Backnang und einem Sachverständigen im Revierbereich. Bei der Verkehrskontrolle standen vor allem getunte und technisch veränderte Fahrzeuge im Visier der Polizei.

"Wir hatten eine außergewöhnlich hohe Beanstandungsquote", sagte der Einsatzleiter Polizeikommissar Florian Wünsch. Bei 17 kontrollierten Fahrzeugen gab es insgesamt 12 Beanstandungen. Bei 6 Fahrzeugen war wegen unzulässiger technischer Veränderungen sogar die Betriebserlaubnis erloschen. Bei einem Autofahrer stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Motorradfahrer rast durch den Fellbacher Stadttunnel

An einem der Fahrzeugen montierten die Einsatzkräfte wegen gravierender technischer Mängel noch vor Ort die Kennzeichen ab. Die kontrollierenden Beamten staunten nicht schlecht, als sie neben einem "ausgeräumten" Endschalldämpfer, unzulässigen Distanzscheiben und einem nicht eingetragenen Fahrwerk auch noch offene Kabel im Motorraum entdeckten. Der Fahrer, der bei den "Bastelarbeiten" auf den Vorbesitzer des Fahrzeugs verwies, muss neben einem Bußgeld auch mit den Kosten für ein Sachverständigen-Gutachten rechnen. Außerdem darf er sein Fahrzeug bis zur Wiedererteilung der Betriebserlaubnis nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegen.

Im Rahmen der mehrstündigen Kontrollaktion entdeckte eine Zivilstreife außerdem einen Motorradfahrer, der grob verkehrswidrig und rücksichtslos durch den Fellbacher Stadttunnel raste. Dabei soll er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei hat ihn wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Außerdem wird sein Führerschein beschlagnahmt.

"Die zumeist jungen Fahrer, die vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden mit ihren getunten Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs sind und dadurch Anwohner in der Nachtruhe stören, werden in allernächster Zeit mit weiteren Kontrollen rechnen müssen", so Jan Kempe, der Leiter des Polizeireviers Fellbach.

Zeugenaufruf wegen Fahrweise des Motorradfahrers

Die Polizei bittet den Fahrer einer weißen Mercedes A-Klasse, der am Freitag (12.08.) gegen 22 Uhr in Richtung Stuttgart gefahren war und von dem Motorradfahrer gefährdet wurde, und den Fahrer eines schwarzen Range Rover, der den beiden Motorradfahrern folgte, sich zur Klärung des Vorfalls mit der Polizei Fellbach unter der Telefonnummer 0711 - 57720 in Verbindung zu setzen.