In der Nacht zum Donnerstag (12.05.) hat die Polizei in Waiblingen nach einem vermissten 25-Jährigen gesucht. Im Einsatz war dabei auch ein Hubschrauber.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Donnerstagmorgen mitteilt, wurde der vermisste Mann am Morgen aufgefunden. Er sei anschließend in eine Klinik gebracht worden.