Der seit Dienstagvormittag (13.09.) aus Weissach im Tal vermisste 70-Jährige ist wieder aufgetaucht.

Nach Angaben der Polizei trafen Beamte der Bundespolizei den 70-Jährigen am Donnerstagnachmittag (15.09.) am Stuttgarter Flughafen an. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde damit zurückgenommen.