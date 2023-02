Vollsperrung am Teiler B14/B29: Lkw brennt auf der Bundesstraße bei Waiblingen

Am Teiler B14/B29 bei Waiblingen brennt am Mittwochmorgen (15.02.) ein Lastwagen. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Gemeldet wurde der Brand den Angaben nach gegen 9.17 Uhr. Betroffen ist die Fahrtrichtung Stuttgart.

Vollsperrung: So wird der Verkehr auf B29 und B14 jetzt geregelt

Der Teiler B14/B29 ist derzeit (Stand 10.08 Uhr) voll gesperrt. Laut eines Polizeisprechers wird der Verkehr wie folgt geregelt: Autofahrer, die auf der B14 aus Richtung Backnang kommen und in Richtung Stuttgart unterwegs sind, werden auf die B29 in Richtung Aalen abgeleitet und können diese dann in Weinstadt verlassen.

Wer auf der B29 aus Richtung Aalen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs ist, kann den Teiler B14/B29 aktuell ebenfalls nicht befahren. Der Verkehr wird laut Polizei von der B29 auf die B14 in Richtung Backnang geleitet. In Waiblingen-Mitte kann man dann von der B14 abfahren.

Dauer der Vollsperrung noch unklar

Wie lange die Vollsperrung des Teilers andauern wird, ist momentan noch unklar.