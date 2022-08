Vom Täter keine Spur: Bankraub in Backnang wird Fall für Aktenzeichen XY ungelöst

Die Polizei wendet sich jetzt in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit. Es geht um einen Bankraub in Backnang, der mehr als zweieinhalb Jahre zurückliegt. Am 16. Dezember 2019 hatte ein unbekannter männlicher Täter gegen 14.14 Uhr die Filiale der Kreissparkasse Am Obstmarkt 7 in Backnang betreten.

Der Mann war mit einer kleinen schwarzen Pistole bewaffnet gewesen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Er begab sich seinerzeit direkt zum Schalter 2. Dort sprach er den Bankangestellten an und forderte Geld. Der Angestellte nahm laut Polizei nicht sofort wahr, dass ihm ein Räuber gegenüberstand. Der unbekannte Mann hielt die Waffe in seiner rechten Hand und richtete sie auf den Angestellten. Er wiederholte seine Forderung und bedrohte den Angestellten: „Gib Geld, oder ich schieß dich!“ Nachdem der Bankmitarbeiter das Bargeld übergeben hatte, steckte der Täter die Beute von mehreren Zehntausend Euro ein, ging zum Ausgang und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof Backnang.

Während des Überfalls drückte der Bankangestellte auf den Bildaufnahme-/Alarmknopf unterhalb des Schalters, und er folgte dem Täter noch ein Stück. Der Angestellte verlor den Räuber jedoch aus den Augen, als dieser links in Richtung Gerberstraße abgebogen war.

Viele Hinweise, doch keiner führte die Ermittler auf die richtige Spur

Eine Fahndung nach dem Überfall sowie die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zu einer Festnahme. Es gab laut Polizeisprecher Holger Bienert eine Reihe von Hinweisen, die jedoch die Ermittler nicht auf die richtige Spur führten. Nun erhofft sich die Polizei weitere Erkenntnisse im Zuge der Ausstrahlung der Aktenzeichen-XY-Sendung. Die Sendung läuft am Mittwoch, 3. August, um 20.15 Uhr im ZDF.

Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Männlich, circa 1,80 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, korpulent, grauer Stoppelbart. Der Mann trug damals den Angaben zufolge einen schwarzen Anorak, einen schwarzen Kapuzenpulli (Kapuze aufgezogen), ein blaues Basecap, eine schwarze Sonnenbrille, eine dunkle Hose, einen grauen Schal, schwarze Schuhe mit schwarzer Sohle.

Der Mann trug keine Handschuhe – was bemerkenswert ist, weil ein Räuber versuchen wird, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Es könnte sein, so die Polizei, dass es sich nicht um einen überregional agierenden Profi handelt, sondern eher um einen lokalen Täter. Der Mann sprach mit ausländischem Dialekt. Möglicherweise ist seine Muttersprache Griechisch oder er spricht ursprünglich eine Sprache aus dem früheren Jugoslawien.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet dringend um Zeugenhinweise, Telefon 0 73 61 / 580-0. Diese Fragen richtet die Polizei an die Bürgerinnen und Bürger:

Wer erkennt die Person auf den Lichtbildern oder mit wem hat die Person auf den Lichtbildern Ähnlichkeit?

Wer kann sonst Hinweise zu dem Täter geben?

Wer hat sich am Tattag oder den Tagen zuvor im Bereich der Bank in der Straße Am Obstmarkt aufgehalten und hat hierbei verdächtige Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem Banküberfall stehen könnten?