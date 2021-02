Von der Straße geschleudert: Schwerer Unfall zwischen Burgstall und Affalterbach

Bei einem schweren Autounfall im Wald zwischen Burgstall und der Affalterbacher Gartensiedlung Birkhau (K1905) sind an diesem Mittwoch (3.2.2021) gegen 22 Uhr zwei Personen schwerst verletzt worden. Sie mussten per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut ersten Angaben des Polizeiführers vom Dienst des Präsidiums Ludwigsburg war der Autofahrer mit Beifahrer im Wagen in Fahrtrichtung Burgstall aus bislang unbekannten Gründen an einer Brücke über einen Bach von der Straße abgekommen. Die Unfallaufnahme und das Abschleppen des stark beschädigten Autos dauerten noch bis nach 23.30 Uhr. Die Strecke war deshalb solange gesperrt.