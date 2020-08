Waiblingen: Auto brennt komplett aus

Ein Auto ist auf der Hegnacher Straße zwischen Waiblingen-Hohenacker und Waiblingen-Hegnach am Montagabend (24.8.) gegen 18.45 Uhr komplett ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit drei Einsatzwagen zum Löschen an. Sie legte eine Schlauchleitung zur Kläranlage, um genug Wasser zur Verfügung zu haben. Die Straße war voll gesperrt. Der Fahrer wurde vom Notarzt versorgt. Als er bemerkt hatte, dass Rauch aus seinem Motorraum aufstieg, hielt er an und öffnete die Motorhaube. Flammen schlugen ihm entgegen und versengten seine Haare. Die Ermittlungen zum Schaden dauern an, die Brandursache war ein technischer Defekt.