Waiblingen-Beinstein: Brand auf Gartengrundstück in der Nacht zum Ostersonntag

In der Nacht zum Ostersonntag (04.04.) ist die Feuerwehr nach Beinstein ausgerückt. Auf einem Gartengrundstück nahe der Kleinheppacher Straße war es zu einem Brand gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage bestätigt, hatte ein Holzstapel Feuer gefangen. Die Schadenshöhe könne bislang noch nicht beziffert werden. Über die Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr war im Einsatz. © SDMG / Kohls

Bereits in der Nacht zum Karfreitag war es in Beinstein zu einem Brand gekommen. Eine Wiese und Teile zweier beieinander stehender Folien-Gewächshäuser waren auf einem Gartengrundstück in der Großheppacher Straße durch einen Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden wird hier auf rund 2000 Euro geschätzt.