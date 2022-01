An der Friedensschule in der Ringstraße in Waiblingen-Neustadt ist es am Samstagabend (08.01.) gegen 18 Uhr zu einem Brand gekommen. Laut einer ersten Mitteilung der Polizei brannte es am Haupteingang der Schule. Die Feuerwehr ist momentan noch im Einsatz. (Stand 18.30 Uhr)

Das Feuer sei unter Kontrolle, so die Meldung der Polizei. Die Feuerwehr Waiblingen informierte gegen 18.30 Uhr bei Twitter über den Einsatz in Neustadt. Feuerwehr, DRK und Polizei seien mit "zahlreichen