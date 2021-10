Am Samstag (30.10) meldete eine Zeugin ein Feuer am historischen Mauergang in Waiblingen.

Wie die Polizei berichtet, hatte sie gegen 17.15 Uhr eine brennende Plastiktafel, die am Gemäuer befestigt war, entdeckt. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte das Feuer mittels einer Wasserflasche löschen. Die Feuerwehr war nicht im Einsatz. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.