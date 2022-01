Zwischen Samstagnachmittag (29.01.) und Sonntagvormittag (30.01.) sind bisher unbekannte Diebe in einen Friseursalon in der Fronackerstraße in Waiblingen eingebrochen.

Polizei sucht Zeugen

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen entwendeten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in