Am Donnerstagnachmittag (25.11.) ist in einer Firma in der Maybachstraße in Waiblingen ein Feueralarm ausgelöst worden.

Der Notruf ging um 14.17 Uhr bei der Waiblinger Feuerwehr ein. Wie Feuerwehr-Sprecher Nick Bley mitteilte, handelte es sich dabei um einen Fehlalarm.

Warum der Brandmelder ausgelöst wurde, sei noch nicht bekannt. Aktuell werde ein technischer Defekt vermutet, so Bley.

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

