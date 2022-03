Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Freitag (18.03.) in einer Asylunterkunft in der Max-Eyth-Straße in Waiblingen gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, handelte es sich um einen Fehlalarm. Wie sich vor Ort herausgestellt habe, gab es weder ein Feuer, noch Rauch. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken wieder ab.

{element}