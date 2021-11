Zu einem Fahrzeugbrand in der Wilhelmstraße in Waiblingen-Hegnach rückte am frühen Montagmorgen (22.11.) die Feuwerwehr Waiblingen aus.

{element}

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Waiblingen stand das Fahrzeug, ein Mercedes, bereits in Vollbrand. "Da war leider nichts mehr zu machen", so Pressesprecher Nick Bley von der Waiblinger Feuerwehr.

Die Löscharbeiten dauerten eine Stunde. Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug und neun Einsatzkräften vor