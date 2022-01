Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitagabend (21.01.) mit seinem Smart auf dem Kreisverkehr am Ortseingang von Hegnach liegen geblieben. Wie die Polizei berichtet, hatte der 48-Jährige gegen 22.40 Uhr die Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr überfahren und war in der Folge auf den Kreisel geschanzt.

Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Der Smart prallte dort gegen das Kunstwerk und blieb in einer Höhe von etwa vier Metern liegen. Der laut Polizeibericht