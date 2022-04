Am Ostersonntag (17.04.) wurden in Waiblingen mehrere Wurstköder aufgefunden. Laut Angaben der Polizei sollen diese mit kleinen Nägeln bestückt gewesen sein.

Bislang keine Tiere zu Schaden gekommen

Zwei Hundebesitzer haben im Bereich Holzweg und in der Straße Am Kätzenbach die Funde unabhängig voneinder der Polizei gemeldet. Die Köder wurden sichergestellt. Bei einer weiteren Suche in diesem Bereich wurden keine weiteren Köder aufgefunden. Es seien bislang auch keine Fälle