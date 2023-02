Waiblingen: Kerzen auf Ofen lösen Feuerwehr-Einsatz aus

Zu einem Feuerehr-Einsatz ist es am Samstag (04.02.) in der Bahnhofstraße in Waiblingen gekommen. Nach Angaben der Polizei rückte die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen gegen 23.30 Uhr aus, weil ein Brandalarm ausgelöst worden war.

Feuerwehr öffnet Wohnungstüre gewaltsam

Vor Ort stellte sich heraus, dass die 84 und 66 Jahre alten Bewohner Kerzen auf einem Ofen abgestellt hatten. Wegen der Hitze schmolzen die Kerzen. Das auf den Ofen tropfende Wachs sorgte für eine starke Rauchentwicklung.

Die Anwohner verständigten die Rettungskräfte. Weil auf das Läuten der Einsatzkräfte niemand reagierte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstüre gewaltsam. Wie die Polizei mitteilt, saßen die Bewohner völlig unbeeindruckt auf dem Sofa. Rettungskräfte brachten sie sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.