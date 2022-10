In Waiblingen ist am Samstag (08.10.) ein Mülllaster in der Kurve umgekippt und auf ein Auto gefallen.

Unfall in der Gewerbestraße

Ersten Informationen der Polizei zufolge wurde dabei eine Person leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Gewerbestraße. Feuerwehr und Rettungsdienst sind (Stand 14.30 Uhr) vor Ort.

Weitere Angaben zu dem Unfall machte die Polizei am frühen Samstagnachmittag zunächst nicht.