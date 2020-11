Waiblingen-Neustadt: Erneut Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Am Donnerstagabend (26.11.) wurde in Waiblingen-Neustadt erneut ein Altpapiercontainer neben der Sporthalle der Friedensschule in Brand gesetzt. Laut Polizeibericht wurde der brennende Container gegen 20.30 Uhr bemerkt, die Freiwillige Feuerwehr Neustadt kam mit sieben Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Ob der Brand im Zusammenhang mit den Containerbränden der vergangenen Tage steht, wird derzeit geprüft. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 82149 mit dem Polizeiposten Hohenacker in Verbindung zu setzen.