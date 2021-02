Waiblingen-Neustadt: Erneut Altpapiercontainer in Brand gesetzt

In Waiblingen Neustadt wurde erneut ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Laut Polizeibericht bemerkten Passanten am Sonntagabend (31.01.) gegen 19.30 Uhr das Feuer nahe der Friedensschule. Die freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Bereits zum dritten Mal wurde in diesem Jahr in Neustadt ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Der Polizeiposten Hohenacker sucht dringend Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 07151/82149 um Hinweise.