Waiblingen-Neustadt: Unbekannte stecken Container am Sportplatz in Brand

Am Sportplatz in Waiblingen-Neustadt haben am Samstagabend (22.01.) Unbekannte gegen 20 Uhr einen Altpapiercontainer in Brand gesteckt.

Zur Brandbekämpfung rückte die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen Abteilung Neustadt mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräfte aus. Nach Angaben der Polizei entstand kein Sachschaden am Container. Die Fahndung nach dem Täter oder den Tätern sei erfolglos geblieben. Die Polizei in Hohenacker hat die weiteren Ermittlungen übernommen.