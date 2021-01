Waiblingen-Neustadt: Zwei verletzte Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der Hauptstraße

Am Montagmittag (04.01.) hat sich in Waiblingen-Neustadt gegen 12.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern ereignet. Ein 51 Jahre alter Hyundai-Fahrer wollte laut Polizeibericht von der Klinglestalstraße nach links in die Neustadter Hauptstraße abbiegen, als er einen von links kommenden 26-jährigen VW-Fahrers übersah und mit diesem zusammenstieß.

Beim Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden, der laut Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt wird. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Um den Unfallhergang genauer beurteilen zu können, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen melden.