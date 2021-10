Waiblingen: Rauch im Gebäude der Stadtwerke - Feuerwehr rückt aus

Am Freitagnachmittag (01.10.) ist es in Waiblingen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Polizeibericht wurde gegen 14.50 Uhr gemeldet, dass Rauch aus einem Gebäude der Stadtwerke in der Schorndorfer Straße kommt.

Die Feuerwehr Waiblingen rückte daraufhin aus und stellte einen technischen Defekt fest. Dieser hatte für die Rauchentwicklung gesorgt. Es waren 38 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge vor Ort im Einsatz.